Αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της Γαλλίας, γνωστό για την εντυπωσιακή του αρχιτεκτονική και το μοναδικό φαινόμενο της παλίρροιας. Ο λόγος για το Μον Σεν Μισέλ, το νησιωτικό φρούριο και πρώην Αββαείο των Βενεδικτίνων στις ακτές της Νορμανδίας, το οποίο έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1979.

Σύμφωνα με τον θρύλο, ο επίσκοπος Aubert της Avranches έχτισε την εκκλησία το 708 μ.Χ., μετά από όραμα στο οποίο εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Κατά τη διάρκεια των αιώνων λειτούργησε ως μοναστήρι, φρούριο, αλλά και φυλακή στη Γαλλική Επανάσταση.

Στην κορυφή του βρίσκεται ένα επιχρυσωμένο άγαλμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ και κάτω από τα τείχη της μονής ξεδιπλώνεται ένα γραφικό χωριό με πέτρινα σπίτια κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο. Στο εσωτερικό του μοναστηριού κυριαρχούν οι κολόνες και τα μακρόστενα παράθυρα που επιτρέπουν στο φως να διαχέεται στο χώρο. Από το 1811 έως το 1863 λειτουργούσε ως φυλακή ενώ από το 2001 οι μοναχοί το έχουν εγκαταλείψει λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης.

Το φαινόμενο της παλίρροιας

Ωστόσο, το Μον Σεν Μισέλ είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο για το φαινόμενο της παλίρροιας, το πιο εντυπωσιακό στην ηπειρωτική Ευρώπη. Αυτό γίνεται καθημερινά, κάθε 12 ώρες και 25 λεπτά, όπου η θάλασσα ανεβοκατεβαίνει, όμως τις περισσότερες μέρες το νερό δεν φτάνει μέχρι τα τείχη, απλώς πλησιάζει και απομακρύνεται στον ορίζοντα.

Οι «Μεγάλες Παλίρροιες» συμβαίνουν κάθε 15 ημέρες, κατά τη διάρκεια της πανσελήνου και της νέας σελήνης, όπου η στάθμη ανεβαίνει σημαντικά, ενώ περίπου 20 με 30 μέρες τον χρόνο έχουμε το «Φαινόμενο του Νησιού», όπου το Μον Σεν Μισέλ μετατρέπεται σε πραγματικό νησί, αφού αποκόπτεται εντελώς η πρόσβαση από την ξηρά για 1 με 2 ώρες, μόνο όταν ο συντελεστής παλίρροιας είναι πάνω από 110.

