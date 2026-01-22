Η Βουδαπέστη, αναμφίβολα, είναι η απόλυτη σταρ της Ουγγαρίας, καθώς όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πρωτεύουσα της χώρας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι προορισμοί που αξίζουν την προσοχή σας, ειδικά αν θέλετε να ταξιδέψετε κάπου μακριά από τον υπερτουρισμό και τη φασαρία, για πιο ποιοτικές διακοπές.

Και ιδανική επιλογή γι’ αυτή την περίπτωση είναι το Έγκερ, η μεσαιωνική πόλη στη βόρεια Ουγγαρία που είναι διάσημη για το κρασί και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της. Χτισμένη στους λόφους της οροσειράς Bükk, γύρω από έναν πρώην καθεδρικό ναό του 10ου αιώνα που ίδρυσε ο πρώτος βασιλιάς της χώρας, η πόλη αυτή μέχρι και σήμερα έχει τα σημάδια της από την τουρκική κατοχή τον 16ο αιώνα, όταν τότε οι περισσότερες εκκλησίες μετατράπηκαν σε τζαμιά και δημόσια λουτρά, ενώ χτίστηκαν και μιναρέδες. Μάλιστα το Έγκερ φιλοξενεί το βορειότερο μιναρέ στην Ευρώπη.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τα μπαρόκ παλάτια και το κάστρο που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα, ενώ η Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή στο κέντρο της πόλης εντυπωσιάζει με το πλήθος των αγαλμάτων στο εξωτερικό της. Μπορεί να περιπλανηθεί κανείς στο πάρκο Ersek Kert με τα όμορφα σιντριβάνια και τους ανθισμένους κήπους και στη Βασιλική του Έγκερ, τη δεύτερη μεγαλύτερη εκκλησία της χώρας.

Η πόλη είναι γνωστή για το περίφημο κρασί της το «Αίμα του Ταύρου». Σύμφωνα με την παράδοση, στη διάρκεια της τουρκικής πολιορκίας της πόλης το 1552, ο διοικητής των Ούγγρων διέταξε να πιούν κρασί για να επανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Το μαυροκόκκινο κρασί που έσταζε από τις γενειάδες των στρατιωτών φάνηκε στους πολιορκητές σαν αίμα με αποτέλεσμα να διαδίδουν ότι οι Ούγγροι πίνουν αίμα ταύρου και γι’ αυτό δε χάνουν ποτέ τη δύναμή τους.

