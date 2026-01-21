Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Φενεού στέκει σαν ένας άλλος άγρυπνος πέτρινος φρουρός πάνω από τη λίμνη Δόξα, προσφέροντας στον επισκέπτη έναν μοναδικό συνδυασμό πνευματικής ανάτασης και φυσικού κάλλους, στην «Ελβετία της Κορινθίας».

Η μονή είναι χτισμένη σε υψόμετρο που αγγίζει τα 1.000 μέτρα, με την ιστορία της να χάνεται στους αιώνες, ενώ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Εξάλλου, αποτέλεσε ορμητήριο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, καθώς χρησίμευσε ως αρχηγείο της Φιλικής Εταιρείας όπου με επικεφαλής τον «Γέρο του Μοριά» έγιναν πολλές συνεδριάσεις οπλαρχηγών από την Κορινθία και την Αρκαδία.

Σήμερα, η Μονή του Αγίου Γεωργίου αποτελείται από ένα τριώροφο εντυπωσιακό οικοδόμημα που κατασκευάστηκε το 1693, αλλά ανακαινίστηκε λόγω πυρκαγιάς το 1754. Μάλιστα, στον δεύτερο όροφο όπου βρίσκεται και το αρχονταρίκι, από το μπαλκόνι του απολαμβάνεις τη συγκλονιστική θέα προς τη λίμνη Δόξα και το φυσικό τοπίο που την περιβάλλει, ενώ η σιωπή που απλώνεται και διακόπτεται μόνο από το κελάδισμα των πουλιών, δημιουργούν ένα απίστευτο σκηνικό που αγαλλιάζει την ψυχή σου.

Στο κέντρο της Μονής δεσπόζει το καθολικό της, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Εδώ, ο προσκυνητής θα δει από κοντά την ανάγλυφη παράσταση του Αγίου, που είναι έργο του 18ου αιώνα, ενώ ολόκληρος ο ναός είναι εικονογραφημένος με τοιχογραφίες σπάνιας τέχνης που χρονολογούνται το διάστημα 1762-1768.

Στη Μονή του Αγίου Γεωργίου, κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, λειτουργούσε «κρυφό σχολειό», το οποίο βρίσκεται σε ένα μυστικό χώρο με καταπακτή και μπορείτε σήμερα να το επισκεφτείτε, ανεβαίνοντας μια μικρή ξύλινη σκάλα. Ωστόσο, το ανδρικό μοναστήρι φημίζεται και για το γλυκό τριαντάφυλλο που προσφέρει στους προσκυνητές και είναι -πιστέψτε μας – από τα ωραιότερα που έχετε ποτέ δοκιμάσει. Το γλυκό παρασκευάζεται από τους ίδιους τους μοναχούς από τις τριανταφυλλιές που καλλιεργούν στη Μονή. Μάλιστα, αν βρεθείτε προς τα τέλη Μαΐου, θα δείτε και πώς γίνεται η συγκομιδή τους.

