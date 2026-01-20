Η TAP εγκαινιάζει νέο δρομολόγιο μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας, το οποίο ξεκινά την 1η Ιουλίου, με πέντε πτήσεις την εβδομάδα, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και διευρύνοντας τις επιλογές μετακίνησης για ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματικούς σκοπούς.

Οι πτήσεις μεταξύ των πρωτευουσών της Πορτογαλίας και της Ελλάδας θα εκτελούνται με αεροσκάφη Airbus A320neo κατά τους θερινούς μήνες και με Embraer E190 κατά τη χειμερινή περίοδο της IATA.

Από το αεροδρόμιο Humberto Delgado, οι πτήσεις θα αναχωρούν στις 21:30 κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις 03:40 (π.μ.) της επόμενης ημέρας. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι αναχωρήσεις από την Αθήνα θα πραγματοποιούνται στις 04:40 κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στη Λισαβόνα στις 07:15 (τοπική ώρα).

Η Αθήνα είναι ένας προορισμός που δεν πρέπει να χάσει κανείς, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη ζωή. Η ελληνική πρωτεύουσα γοητεύει τους επισκέπτες με τη μεγαλοπρεπή Ακρόπολη και τον εμβληματικό Παρθενώνα, τα μουσεία παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς και τις γραφικές γειτονιές, όπως η Πλάκα, γεμάτες καφέ και παραδοσιακά καταστήματα. Ζωντανές αγορές, πανοραμική θέα και μια έντονη πολιτιστική ζωή συμπληρώνουν την εικόνα, καθιστώντας την Αθήνα έναν μοναδικό προορισμό για κάθε ταξιδιώτη.

Από την Αθήνα, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ξεκινήσουν την εξερεύνηση κορυφαίων τουριστικών προορισμών της Ελλάδας, όπως οι Δελφοί με τον φημισμένο Ναό του Απόλλωνα, τα Μετέωρα, γνωστά για τα «αιωρούμενα» μοναστήρια τους, καθώς και κοντινά νησιά όπως η Ύδρα και η Αίγινα, ιδανικά για μια απόδραση δίπλα στη θάλασσα.

Τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας διατίθενται στο www.flytap.com, καθώς και μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων, με τιμές που ξεκινούν από €119, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων.

Δίκτυο, στόλος και διεθνής παρουσία της TAP

Η TAP Air Portugal είναι η κορυφαία αεροπορική εταιρεία της Πορτογαλίας και μέλος της Star Alliance από το 2005. Με ιστορία από το 1945 και βάση τη Λισαβόνα, αξιοποιεί έναν προνομιακό κόμβο στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Η εταιρεία αναφέρεται ως κορυφαία παγκοσμίως στις συνδέσεις Ευρώπης-Βραζιλίας και προσφέρει περισσότερες από 1.000 πτήσεις την εβδομάδα προς 75 πόλεις, καλύπτοντας 6 αεροδρόμια στην Πορτογαλία, 10 στη Βόρεια Αμερική, 14 στην Κεντρική και Νότια Αμερική, 13 στην Αφρική και 38 στην Ευρώπη (εκτός Πορτογαλίας).

Σε επίπεδο επενδύσεων προϊόντος, η TAP δίνει έμφαση στον εκσυγχρονισμό του στόλου της, με αεροσκάφη νέας γενιάς NEO της Airbus (A320neo, A321neo, A321LR, A330neo) για αυξημένη αποδοτικότητα και μειωμένες εκπομπές ρύπων, ενώ στον περιφερειακό της στόλο (TAP Express) διαθέτει 19 αεροσκάφη Embraer.