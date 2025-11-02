Η ορεινή Αρκαδία φημίζεται για τα όμορφα και γραφικά χωριά της και δεν είναι τυχαίο πως τα σαββατοκύριακα του φθινοπώρου και του χειμώνα, ειδικά οι οικισμοί του Μαινάλου «πλημμυρίζουν» από κόσμο.

Κι ένας από αυτούς τους οικισμούς, που δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο άλλοι, όπως η Δημητσάνα ή η Βυτίνα, αλλά σίγουρα είναι εξίσου υπέροχος, είναι το Βαλτεσινίκο. Ένα παραδοσιακό χωριό που απέχει 60 χλμ. από την Τρίπολη και μόλις 20 χλμ. από τη Βυτίνα και είναι σχεδόν κρυμμένο στην πυκνή βλάστηση στο βόρειο τμήμα του Μαινάλου, προσφέροντας απρόσκοπτη θέα. Μην ξεχνάτε ότι βρίσκεται σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, και έτσι από τόσο ψηλά, όλα μοιάζουν ονειρικά.

Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικισμός, διαθέτει υπέροχα πετρόχτιστα κτίρια και δαιδαλώδη πλακόστρωτα καλντερίμια, για να χαθείτε σε μια βόλτα στο χρόνο. Στα πιο σημαντικά και εντυπωσιακά κτίσματα στο χωριό, είναι εκείνο που στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού.

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του ’21 το Βαλτεσινίκο αποτέλεσε ορμητήριο για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ενώ λίγο έξω από το χωριό, και πιο συγκεκριμένα στη θέση Λενικά, έχουν ανακαλυφθεί ερείπια αρχαίας πόλης, ναού και μυκηναϊκών τειχών. Οι ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Εταιρείας έδειξαν πως ο ναός χρονολογείται από τον 7ο π.Χ. αιώνα και είναι αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη.

