Λίγο περισσότερο από μία ώρα μακριά από τη Ρώμη, συναντάται ένα λιλιπούτειο χωριό που μοιάζει με «κόσμημα». Ένα χωριό που είναι άγνωστο σε πολύ κόσμο, αλλά αξίζει να το επισκεφτείτε από κοντά, αν είστε από τους ταξιδιώτες που τους αρέσει να ανακαλύπτουν εναλλακτικούς κι ενδιαφέροντες προορισμούς.

Ο λόγος για το Calcata που είναι σκαρφαλωμένο πάνω σε βράχους, προσφέροντας μοναδική θέα στην κοιλάδα του ποταμού Treia. Μέσα από την εξερεύνηση του χωριού, ανακαλύπτει κανείς όχι μόνο τα πανέμορφα καλντερίμια και την ιστορία των καλλιτεχνών και χίπηδων που το αποίκισαν, αλλά και ένα μοναδικό ιστορικό μυστικό: την παρουσία του Ιερού Προπετάσματος του Ιησού στην τοπική εκκλησία από το 1527.

To Calcata ανήκει στην επαρχία Βιτέρμπο της περιοχής Λάτιο, και δεσπόζει στην κοιλάδα του ποταμού Treia. Τη δεκαετία του ’30 εκκενώθηκε, επειδή η ιταλική κυβέρνηση φοβόταν ότι ο ηφαιστειακός βράχος πάνω στον οποίο ήταν χτισμένη η καστροπολιτεία θα κατέρρεε. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ένα νέο μέρος σε μικρή απόσταση, ενώ η αρχική πόλη παρέμεινε εγκαταλελειμμένη για τρεις δεκαετίες.

Τη δεκαετία του 1960 χίπηδες και καλλιτέχνες άρχισαν να καταλαμβάνουν τα παλιά πέτρινα κτίρια. Οι καλλιτέχνες τελικά αγόρασαν τις κατοικίες τους και συνηγόρησαν στην κυβέρνηση για να επανεκτιμηθεί για κατοίκηση. Και τα κατάφεραν. Σήμερα το χωριό έχει μια ακμάζουσα καλλιτεχνική κοινότητα και μερικούς πολύ funky κατοίκους!

Το τοπίο εδώ είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ένα στενό μονοπάτι οδηγεί σε μια πέτρινη τοξωτή είσοδο, ενώ οι αρχαίες σπηλαιώδεις κατοικίες, λαξευμένες μέσα στο βράχο, σχεδόν συγχωνεύονται με τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, καθιστώντας τις σχεδόν αόρατες. Το χωριό είναι ένας λαβύρινθος χωρίς αυτοκίνητα, γεμάτος στενά καλντερίμια, σήραγγες και ακανόνιστα ανοίγματα τοίχων, όλα να κοιτάζουν το βαθύ φαράγγι που θυμίζει ζούγκλα.

Το χωριό, όμως, κρύβει κι ένα μοναδικό ιστορικό μυστικό: ήταν το σπίτι του Ιερού Προπετάσματος του Ιησού. Από το 1527, το Ιερό Προπέτασμα φιλοξενούνταν στην τοπική εκκλησία της Chiesa di Santissimo Nome di Gesù, μια μικρή εκκλησία του 14ου αιώνα, γνωστή και ως Εκκλησία του Παναγίου Ονόματος του Ιησού. Η εκκλησία είναι αφιερωμένη σε δύο αγίους: τον Κορνήλιο και τον Κυπριανό.