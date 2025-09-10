«Το φετινό καλοκαίρι οι Έλληνες απέδειξαν ότι, παρά την ακρίβεια και τις αυξημένες τιμές σε διαμονή και μετακινήσεις, δεν εγκαταλείπουν τις νησιωτικές αποδράσεις. Αντίθετα, προσαρμόζονται, επιλέγοντας πιο κοντινά και οικονομικά νησιά, μικρότερης διάρκειας ταξίδια και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής». Αυτό αναφέρει η Ferryscanner, ελληνική πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, σε ανακοίνωσή της αναφορικά με τα ευρήματά της από την καταγραφή συμπεριφοράς ταξιδιωτών που πραγματοποίησε για το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου 2025.

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν η Τήνος, η Πάρος, η Μύκονος, η Αίγινα και η Νάξος. Σε σχέση με το 2024, η μεγάλη αλλαγή ήταν η άνοδος της Αίγινας, η οποία «εκτόπισε» τη Σύρο από την πεντάδα, καταγράφοντας αύξηση 12,65%. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και άλλοι κοντινοί και «value for money» προορισμοί του Σαρωνικού και των Κυκλάδων: Το Αγκίστρι με θεαματική άνοδο13,46%, η Κύθνος με 5,5% και η Κέα με 2,05%. Σταθερά ανερχόμενη ήταν και η Μύκονος, που ενισχύθηκε κατά 5,82%.

Αντίθετα, οι πιο «premium» και παραδοσιακά ακριβοί προορισμοί εμφάνισαν πτώση. Η Σαντορίνη κατέγραψε μείωση 5,33%, με την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα να θεωρείται πιθανός αποτρεπτικός παράγοντας, ενώ τα Χανιά σημείωσαν μία εντυπωσιακή πτώση της τάξης του 26,54%. Αυτή η στροφή φαίνεται να συνοδεύεται από ενίσχυση της κίνησης προς το Ηράκλειο, το οποίο διατήρησε μικρή αλλά θετική άνοδο, επιβεβαιώνοντας μία μετατόπιση του ενδιαφέροντος εντός Κρήτης.

Όπως σημειώνεται από την εταιρεία, η εικόνα που διαμορφώνεται οδηγεί στην εκτίμηση πως οι κοντινοί και πιο οικονομικοί προορισμοί κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των ακριβότερων και πιο μακρινών, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν ευελιξία και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε εμπειρία και κόστος.

Σημειώνεται, ακόμη, πως η διάρκεια των διακοπών συνεχίζει να μικραίνει. Σχεδόν ένας στους δύο ταξιδιώτες (49,2%) εφέτος επέλεξε μία απόδραση μόλις 1-3 ημερών, ενώ τα ταξίδια 4-6 ημερών περιορίστηκαν στο 35,6% και τα πολυήμερα 7+ ημερών μόλις στο 15,2%. Οι Έλληνες ταξιδιώτες δείχνουν να προτιμούν πιο σύντομα, αλλά συχνά ταξίδια, επιβεβαιώνοντας την τάση του «short break» που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι αυξάνεται η στροφή στο last-minute booking. Σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες (59,3%) έκλεισαν το ταξίδι τους μέσα στην τελευταία εβδομάδα πριν από την αναχώρηση, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2024 (56,9%). Ένα επιπλέον 12,2% προχώρησε σε κράτηση μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν το ταξίδι και ένα επιπλέον 15,2% εντός του μήνα. Συνολικά, σχεδόν το 87% των κρατήσεων πραγματοποιήθηκε μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την αναχώρηση, ενώ μόλις το 13,3% οργανώθηκε νωρίτερα, σε χρονικό ορίζοντα 1 έως 12 μηνών.

Αυτά τα στοιχεία, όπως αναφέρεται, δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ταξιδιωτών αποφασίζει την τελευταία στιγμή, με αυτήν την τάση να ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο.

«Η ανάγκη για ευελιξία, η αναζήτηση καλύτερων τιμών και η γενικότερη αβεβαιότητα που προκαλεί η ακρίβεια ωθούν τους Έλληνες να αφήνουν την τελική απόφαση πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης», εκτιμά η Ferryscanner.