Στο καρτποσταλικής ομορφιάς χωριό Giethoorn στην Ολλανδία, ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο αργά. Εδώ δεν θα συναντήσετε δρόμους ούτε αυτοκίνητα∙ η καθημερινότητα κινείται πάνω σε ήσυχα κανάλια, μικρές ξύλινες γέφυρες και μονοπάτια που ενώνουν σπίτια με στέγες από άχυρο.

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Βενετία της Ολλανδίας», προσελκύοντας ταξιδιώτες που αναζητούν γαλήνη, γραφικότητα και μια εμπειρία βγαλμένη από παραμύθι.

Στο μικροσκοπικό ολλανδικό χωριό Giethoorn, η ηρεμία είναι σχεδόν ονειρική. Τουλάχιστον, μέχρι να θυμηθείτε γιατί είναι τόσο ήσυχο: δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Στην πραγματικότητα, τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, επειδή δεν υπάρχουν δρόμοι.

Οι ντόπιοι και οι επισκέπτες του Giethoorn μετακινούνται με αθόρυβα μέσα: με ποδήλατο, βάρκα ή με τα πόδια. Σε αυτό το χωριουδάκι -μια συλλογή από μικρά νησάκια τύρφης που συνδέονται με γέφυρες- δεν υπάρχουν πολλά να κάνετε εκτός από το να απολαύσετε τη μοναξιά ανάμεσα σε αγροικίες με στέγες από άχυρο και πεζογέφυρες που διασχίζουν το λαβύρινθο των καναλιών.

Όπως αναφέρει το National Geographic, το όνομα του χωριού ανάγεται στον 13ο αιώνα (μια εποχή στην οποία φαίνεται να έχει εγκατασταθεί). Η ιστορία λέει ότι οι αρχικοί αγρότες- άποικοι ανακάλυψαν μια συλλογή από κέρατα που ανήκαν σε άγριες κατσίκες που πιστεύεται ότι πέθαναν στον κατακλυσμό του 1170.

Το «κέρατο κατσίκας» ή «Geytenhoren» μετατράπηκε εν συντομία σε Giethoorn και το όνομα έμεινε. Αιώνες μετά τον κατακλυσμό, το νερό συνεχίζει να καθορίζει την ζωντανή ιστορία και το τοπίο του χωριού.

Στο κοντινό Εθνικό Πάρκο De Weerribben-Wieden, οι λάτρεις της άγριας φύσης κάνουν πεζοπορία σε υγρότοπους και καλαμιώνες που φιλοξενούν βίδρες, μαύρες γλάρους, κορμοράνους και ερωδιούς. Μπορείτε να το διασχίσετε με βάρκα ή κανό, φυσικά, ή με τα πολλά μονοπάτια πεζοπορίας. Χωρίς την ηχορύπανση των κινητήρων των αυτοκινήτων, οι ήχοι της φύσης ζωντανεύουν το τοπίο για όλες τις αισθήσεις.