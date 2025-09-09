Εδώ και μήνες, η Google υποστηρίζει ότι το διαδίκτυο «ανθίζει», ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μειώνει την επισκεψιμότητα και ότι η μηχανή αναζήτησής της οδηγεί τους χρήστες σε μια ευρύτερη ποικιλία ιστότοπων από ποτέ.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το The Verge, σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, η Google παραδέχθηκε ότι «το ανοιχτό διαδίκτυο βρίσκεται ήδη σε ταχεία παρακμή».

Η Google υπέβαλε το έγγραφο πριν από μια άλλη δίκη που θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει το μονοπώλιο της στον τομέα της διαφημιστικής τεχνολογίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνιστά στην Google να διαχωρίσει τις διαφημιστικές της δραστηριότητες, αλλά η εταιρεία υποστηρίζει στο έγγραφο ότι αυτό δεν είναι ιδανικό, διότι θα «επιταχύνει» την παρακμή του ανοιχτού διαδικτύου, «βλάπτοντας τους εκδότες που σήμερα βασίζονται στα έσοδα από τις διαφημίσεις στο ανοιχτό διαδίκτυο».

Η δήλωση έρχεται σε έντονη αντίθεση με την πρόσφατη αφήγηση της Google σχετικά με την υγεία της αναζήτησης στο διαδίκτυο. Η Google έχει σαφές κίνητρο να εμφανίζεται πιο αδύναμη ή λιγότερο μονοπωλιακή στο δικαστήριο, αλλά η παραδοχή της αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί εκδότες. Αρκετοί ψηφιακοί εκδότες και ιδιοκτήτες ανεξάρτητων ιστότοπων έχουν αναφέρει μείωση της επισκεψιμότητας μετά τις αλλαγές στον αλγόριθμο της Google Search και την άνοδο των chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Σε δήλωση στο The Verge, η εκπρόσωπος της Google Jackie Berté είπε ότι η δήλωση είναι «μια επιλεγμένη φράση που παραποιεί» την νομική κατάθεση της εταιρείας. «Από την προηγούμενη πρόταση είναι σαφές ότι αναφερόμαστε στην «διαφήμιση ανοιχτού ιστού» και όχι στον ανοιχτό ιστό στο σύνολό του», είπε η Berté. «Επισημαίνουμε το προφανές: ότι οι επενδύσεις σε διαφημίσεις που δεν εμφανίζονται στο ανοιχτό διαδίκτυο, όπως η συνδεδεμένη τηλεόραση και τα μέσα λιανικής πώλησης, αυξάνονται σε βάρος εκείνων που εμφανίζονται στο ανοιχτό διαδίκτυο».

Όταν ρωτήθηκε για τις αλλαγές στην επισκεψιμότητα του διαδικτύου κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του Decoder τον Μάιο, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, δήλωσε ότι η εταιρεία «στέλνει σίγουρα επισκεψιμότητα σε ένα ευρύτερο φάσμα πηγών και εκδοτών» μετά την κυκλοφορία των εργαλείων αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Nick Fox, ανώτερος αντιπρόεδρος της Google, υπερασπίστηκε επίσης τη Google έναντι των ισχυρισμών ότι οι αλλαγές στην αναζήτηση επηρεάζουν την επισκεψιμότητα του διαδικτύου. «Από τη δική μας άποψη, το διαδίκτυο ανθεί», δήλωσε ο Fox σε ένα επεισόδιο του podcast AI Inside. Μετά από μια έκθεση του Pew Research, η οποία ανέφερε ότι οι χρήστες είναι «λιγότερο πιθανό» να κάνουν κλικ σε συνδέσμους όταν τους παρουσιάζεται η επισκόπηση τεχνητής νοημοσύνης της Google, η επικεφαλής της Google Search, Liz Reid, ισχυρίστηκε ότι ο όγκος των κλικ παρέμεινε «σχετικά σταθερός» σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, προσθέτοντας ότι η Google συνεχίζει να «στέλνει δισεκατομμύρια κλικ σε ιστότοπους κάθε μέρα».