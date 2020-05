Ξύπνησε από κώμα λόγω κορονοϊού και αυτή ήταν η πρώτη του ερώτηση

Σε άλλο επίπεδο πήγε την «τρέλα» του για την αγαπημένη του ομάδα ένας 63χρονος από το Χιμπέρνιαν της Σκωτίας, καθώς παρόλο που βρισκόταν για έξι εβδομάδες σε κώμα λόγω κορονοϊού, μια από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε, ήταν να μάθει πόσο έληξε το ματς της Χιμπέρνιαν.

Ο Ρος Φένγουικ είναι πλέον παππούς, αλλά αυτό δεν τον σταματά να παραμένει ερωτευμένος με τον σύλλογο της πόλης του. Και παρόλο που βρισκόταν για περίπου ενάμισι μήνα στη ΜΕΘ του Edinburgh Royal Infirmary, η αγωνία του για τους Χιμπς δεν μπορούσε να συγκριθεί ούτε με την αγωνία για την ίδια του τη ζωή.

Το διάστημα που νοσηλευόταν, πέρασε δύσκολες στιγμές. Όμως, σύμφωνα με την τοπική Edinburgh Live όλα πήγαν και πλέον η κατάστασή του πάει από το καλό στο καλύτερο, έχοντας ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για την υγεία του.

