🖊️ 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Mady Camara 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺

#ASRoma | @MCamarajr10 pic.twitter.com/iIfIqAjlpI