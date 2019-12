Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο μπήκαν στη φυλακή και έπαιξαν μπάσκετ

Στη φυλακή μπήκαν έστω και για λίγες ώρες οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, όχι γιατί έκαναν κάτι παράνομο, αλλά επειδή οι Μιλγουόκι Μπακς επισκέφθηκαν το σωφρονιστικό ίδρυμα Racine στην πολιτεία του Γουισκόνσιν, προκειμένου να επισκεφθούν τους φυλακισμένους λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Η συμμετοχή των παικτών των «ελαφιών» ήταν προαιρετική, όμως τα αδέρφια δεν το σκέφτηκαν λεπτό. «Ήταν μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις στις οποίες έχω συμμετάσχει ποτέ. Χάρηκα που ήρθαν αρκετοί συμπαίκτες μου και μέλη της ομάδας. Σημαίνει πολλά όταν βλέπεις έναν φίλο σου να κάνει κάτι για καλό σκοπό και με αυτήν την κίνηση ήρθαμε όλοι ακόμη πιο κοντά», τόνισε σχετικά ο Γιάννης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στις φυλακές περιελάμβανε και συζήτηση των παικτών με τους έγκλειστους, κατά τη διάρκεια της οποίας ο σούπερ σταρ των Μπακς πήρε τον λόγο και μίλησε για λάθη που έκανε και ο ίδιος όταν ήταν μικρός και για πράγματα για τα οποία δεν νιώθει υπερήφανος, τα οποία χρειάστηκε να κάνει στα δύσκολα χρόνια του στην Ελλάδα.

