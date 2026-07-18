Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει εντός της ημέρας μια ακόμη μεταγραφή αυτή του Τζοέλ Ρόκα.

Ο 21χρονος αριστερός εξτρέμ ο οποίος από την περασμένη Τετάρτη βρίσκεται στην χώρα μας, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στην συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Ο Ρόκα έχει υπογράψει για 5 χρόνια (4+1 έτη), με τον Ολυμπιακό να δίνει στην Τζιρόνα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 15%.