Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως ολοκληρώνει μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο από τη Μαγιόρκα.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος μέσω ανάρτησής του στο Χ, οι «ερυθρόλευκοι» τα έχουν βρει σε όλα τόσο με τον 28χρονο δεξιό μπακ όσο και με την ισπανική ομάδα, με τη μεταγραφή να θεωρείται πλέον οριστικοποιημένη.

Ο Μαφέο αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα στις 17 του μήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά και να ενταχθεί στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος κινείται δυναμικά για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας, ειδικά μετά την αποχώρηση του Κοστίνια, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Μπράιτον.

🚨🔴⚪️ Pablo Maffeo to Olympiacos, deal done and here we go! Agreement in place between all parties.



Maffeo will travel to Greece on day 17. pic.twitter.com/9OQnDI3Zg4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Παράλληλα, οι Πειραιώτες εξετάζουν και άλλες επιλογές για την ίδια θέση, με το όνομα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα να βρίσκεται ψηλά στη λίστα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να «κλείσει» οριστικά ο σχεδιασμός για το δεξί άκρο της άμυνας.

Η υπόθεση Μαφέο, εφόσον επισημοποιηθεί, αναμένεται να δώσει άμεση λύση και εμπειρία σε ένα κρίσιμο σημείο του ρόστερ.