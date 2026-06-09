«Αποβλήθηκε επίτηδες ο Αταμάν»

Αποβλήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρίτου τελικού ο Αταμάν και στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι δεν ήταν τυχαίο. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει αποβληθεί κι άλλες φορές όταν έβλεπε ότι το παιχνίδι έχει χαθεί και στον Πειραιά πιστεύουν πως αυτό αποτελεί τακτική του Τούρκου προπονητή. Συγκεκριμένα, αυτό που πιστεύουν είναι πως ο Αταμάν επιδιώκει τις αποβολές του, όταν τα παιχνίδια έχουν κριθεί, για να αποφύγει τη χειραψία με τον Μπαρτζώκα και τις δηλώσεις μετά τη λήξη. Αν ισχύει ή όχι, το ξέρει μόνο ο ίδιος.

Μονόδρομος η απόκτηση Γιαννούλη

Ο Γιαννούλης είναι το πρόσωπο των ημερών λόγω του ενδιαφέροντος από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, με τους ασπρόμαυρους να κάνουν ρελάνς. Οι ερυθρόλευκοι είχαν το προβάδισμα, ο δικέφαλος του βορρά όμως επανήλθε με νέα πρόταση προς την Άουγκσμπουργκ και αισιοδοξεί. Ο λόγος που έγινε η νέα πρόταση δεν είναι μόνο καθαρά αγωνιστικός, για να ενισχυθεί δηλαδή η ομάδα, αλλά και για να αποφευχθεί η μεγάλη γκρίνια, γιατί αν ο Γιαννούλης καταλήξει στον Ολυμπιακό, το κλίμα στη Θεσσαλονίκη θα βαρύνει κι άλλο, θα βαρύνει πολύ για την ΠΑΕ και ειδικά τον Σαββίδη.

Πολύ δύσκολα για Γιακουμάκη

Το θέμα του Γιακουμάκη παραμένει ανοιχτό αλλά οι πιθανότητες να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ έχουν μειωθεί σημαντικά. Στην Κρουζ Αζούλ είναι σχεδόν σίγουροι ότι ο δικέφαλος του βορρά αποκλείεται να δώσει τα 5 εκατ. ευρώ που προβλέπει η οψιόν αγοράς του παίκτη και γι’ αυτό φέρονται να μιλάνε και με άλλες ομάδες. Τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ. Ο Γιακουμάκης βέβαια προτιμούσε και προτιμάει να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, το θέμα όμως δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Θα πρέπει η ΠΑΕ να κάνει υπέρβαση και δεν δείχνει και τόσο διατεθειμένη για κάτι τέτοιο.

Ετοιμάζει βόμβα ο Μυστακίδης

Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ συνεχίζουν τη δουλειά τους αθόρυβα και στη Θεσσαλονίκη οργιάζουν οι φήμες για βόμβα που θα σκάσει σύντομα. Το τι θα αφορά, δεν είναι σίγουρο καθώς υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή ή θα είναι μια πολύ ευχάριστη ανακοίνωση για τη Euroleague, καθώς υπάρχει σενάριο που θέλει τον ΠΑΟΚ να είναι υποψήφιος αντικαταστάτης της Μονακό. Όπως και να έχει πάντως, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο: Ο Μυστακίδης θα σπρώξει πολύ χρήμα για την ενίσχυση της ομάδας και αυτό θα βοηθήσει πολύ τους ασπρόμαυρους αγωνιστικά και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ επικοινωνιακά.

Προβληματισμός για Γιοβάνοβιτς

Η πολύ κακή εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας στο φιλικό με την Ιταλία των πιτσιρικάδων επανέφερε τον προβληματισμό για τον Γιοβάνοβιτς. Ο Γκαγκάτσης συνεχίζει να τον στηρίζει και πιστεύει πως είναι ο κατάλληλος για τη θέση, υπάρχουν όμως αρκετοί στην ΕΠΟ που έχουν αρχίσει να προβληματίζονται, καθώς η ομάδα δεν αποδίδει όμορφο ποδόσφαιρο αν και έχει εξαιρετικό ρόστερ. Εκείνο το 0-3 στη Σκωτία είχε κάνει τους πάντες να πιστέψουν ότι η Εθνική μπαίνει σε μια νέα εποχή, δεν δόθηκε όμως καμία συνέχεια και η αισιοδοξία για το μέλλον έχει μετατραπεί σε απαισιοδοξία.

Εξελίξεις με Ορτέγκα

Αρκετά ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος περιμένει και προτάσεις για κάποιους παίκτες του, όπως για παράδειγμα ο Ορτέγκα. Ο Αργεντίνος αριστερός μπακ-χαφ είναι ανάμεσα σε αυτούς που πωλούνται με μια καλή πρόταση, ο μάνατζερ του είναι σε επαφή με ομάδες που ενδιαφέρονται και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις εντός του μήνα. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση και στον Πειραιά περιμένουν, κάνοντας παράλληλα τις συζητήσεις τους με τους μεταγραφικούς στόχους που έχουν.