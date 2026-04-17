Ο Γιώργος Δώνης ετοιμάζεται να οδηγήσει την Σαουδική Αραβία στην τελική φάση του Μουντιάλ, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.

Ο Γιώργος Δώνης πήρε την απόφαση για τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, καθώς συμφώνησε να καθίσει στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας και πλέον το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς ομοσπονδίας.

Ο Ελληνας τεχνικός καλείται να διαδεχθεί τον Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά τις απογοητευτικές εμφανίσεις της ομάδας στα πρόσφατα φιλικά του Μαρτίου, αναλαμβάνοντας να καθοδηγήσει τα «πράσινα γεράκια» στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Έτσι, ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού, θα καθοδηγήσει τα «πράσινα γεράκια» στην τελική φάση του Μουντιάλ που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό. Η Σαουδική Αραβία έχει κληρωθεί στον όγδοο όμιλο, με αντιπάλους την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του, ενώ παράλληλα αποτελεί κι ένα ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς θα γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής, ο οποίος θα οδηγήσει εθνική ομάδα άλλης χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φυσικά ο πρώτος Έλληνας προπονητής που βρέθηκε σε Μουντιάλ είναι ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο οποίος ήταν ο κόουτς της Εθνικής στο Μουντιάλ του 1994.