Επιβεβαίωσε την αγωνιστική του υπεροχή επικρατώντας με 102-88 της Ρεάλ, ανεβαίνοντας στο 24-12. Με δύο νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια, έχει τη δυνατότητα να τερματίσει ξανά στην κορυφή της EuroLeague, όπως και την περασμένη σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μια αρνητική παράδοση, καθώς την τελευταία δεκαετία καμία ομάδα που κατέλαβε την πρώτη θέση δεν έφτασε μέχρι την κατάκτηση του τίτλου.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι, το σύνολο του κόουτς Μπαρτζώκα εντυπωσίασε. Ο Ντόρσεϊ πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με 37 πόντους, ενώ ο Βεζένκοφ συνέβαλε με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ. Μαζί συνθέτουν ένα εκρηκτικό επιθετικό δίδυμο, ικανό να διαλύσει κάθε άμυνα όταν βρουν ρυθμό.

Το βάθος του ρόστερ αποδεικνύεται πολύτιμο, καθώς ακόμη και με περιορισμένη συμμετοχή του Φουρνιέ (μόλις 5 λεπτά), η ομάδα διατήρησε υψηλό επίπεδο απόδοσης, με παίκτες όπως οι ΜακΚίσικ και Χολ να καλύπτουν κάθε κενό. Το ζητούμενο πλέον είναι η σωστή διαχείριση ενέργειας και πίεσης. Το ματς με τη Χάποελ σε ουδέτερο γήπεδο λειτουργεί ως ιδανική προετοιμασία ενόψει playoffs. Ο Ολυμπιακός δείχνει από τα πιο πλήρη σύνολα στην Ευρώπη, όμως οι απαιτήσεις κορυφώνονται στη συνέχεια.

Μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του: Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και Αρμάνι Μιλάνο εντός έδρας (17/4). Εκτός βρίσκονται οι Φουρνιέ και Τζόουνς, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μόρις.

Η Χάποελ αντέδρασε ιδανικά σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν. Μετά την ήττα από την Μπασκόνια, που έθεσε σε κίνδυνο την παρουσία της στην πρώτη εξάδα, απάντησε με δύο σημαντικές νίκες: απέναντι στον Παναθηναϊκό με εντυπωσιακή ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο και κόντρα στη Φενέρ με 95-80, σε ένα ματς όπου έφτασε ακόμα και στο +25 (84-59).

Το 22-13 την κρατά σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στα playoffs, καθώς χρειάζεται 1-2 ακόμη νίκες, αν και μειονεκτεί σε περίπτωση ισοβαθμίας με τη Ζαλγκίρις.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Οτούρου δεσπόζει κοντά στο καλάθι (23 πόντοι), ενώ ο Μπράιαντ συνεχίζει σε εξαιρετική κατάσταση με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, παίρνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Αντίθετα, ο Μίτσιτς παραμένει ασταθής, παρότι σημείωσε 19 πόντους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Μπλέικνι προσφέρει σταθερό σκορ από την περιφέρεια, ενώ η απουσία του Μότλεϊ δεν επηρέασε ουσιαστικά.

Η ομάδα του κόουτς Ιτούδη δείχνει πλέον μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και λύσεις σε όλες τις θέσεις, με τον Οντιάσε να δίνει αξιόπιστες ανάσες στη ρακέτα. Η επόμενη αναμέτρηση με τη Μακάμπι αναμένεται καθοριστική για την τελική της κατάταξη. Στο υπόλοιπο της κανονικής περιόδου, η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει να αντιμετωπίσει: Ολυμπιακό στη Σόφια, Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι (12/4) και Μονακό εκτός έδρας (17/4).