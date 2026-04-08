Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα είναι ένας από τους παίκτες για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός και μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Παρί δέχθηκε σχετική ερώτηση.

Μπορεί η σεζόν να είναι σε πλήρη εξέλιξη, τα σενάρια όμως για το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες την επόμενη έχουν ήδη αρχίσει και ο Αμερικανός γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα συνδέεται με τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα.

Στην Ιταλία υποστήριζαν πριν λίγες μέρες ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ ρωτήθηκε σχετικά μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Παρί, αποφεύγοντας να πάρει ξεκάθαρη θέση.

«Δεν έχω κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό. Είμαι συγκεντρωμένος στα επόμενα δύο παιχνίδια. Το καλοκαίρι θα είμαι ελεύθερος, δεν πρέπει να το συζητάμε μέχρι να έρθει η ώρα. Είστε δημοσιογράφοι, γράφετε καλά και κακά πράγματα από τότε που ήρθα, συνεχίστε να το κάνετε και θα δούμε στο τέλος της σεζόν», ήταν η απάντησή του.