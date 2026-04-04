Με αφορμή το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στην βρετανική «The Times», για το γεγονός πως πολλές φορές είναι μοναχικός.

Ο Έλληνας τενίστας τόνισε πως δεν υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα ώστε να είναι πιο κοινωνικός και πρόσθεσε πως παρότι είναι ευγενικός υπάρχουν αθλητές που δεν τον χαιρετούν καθόλου.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε:

«Είναι εύκολο να κάνεις φίλους στο Tour όταν είσαι από τη Γαλλία ή την Ισπανία, γιατί είστε πολλοί από την ίδια χώρα και πιθανότατα μεγαλώσατε παίζοντας στα ίδια τουρνουά. Αν υπήρχαν περισσότεροι Έλληνες, θα ήταν αλλιώς.

Είναι πολύ σπάνιο να δεις παίκτες από διαφορετικές χώρες να είναι πραγματικοί φίλοι. Γι’ αυτό είμαι μοναχικός. Δεν έχω μια κοινότητα. Έχω τη Σάκκαρη, που είναι η μοναδική Ελληνίδα, περνάω χρόνο μαζί της στα τουρνουά, αλλά μέχρι εκεί.

Είμαι ευγενικός με όλους. Δεν έχω λόγο να είμαι αγενής ή ψυχρός. Υπάρχουν παίκτες που περνούν και δεν με χαιρετούν, αλλά τι να κάνουμε. Δεν ξέρω αν τους ενοχλώ ή αν απλώς έχουν κακή διάθεση. Πάντως είναι δύσκολο να κάνεις φίλους μεταξύ των παικτών. Είναι σαν να κρατούν ένα μυστικό».