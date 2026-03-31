Η Εθνική Ελπίδων ηττήθηκε με 0-2 από τη Γερμανία και έπεσε από την 1η θέση του ομίλου, συνεχίζει να ελπίζει όμως σε πρόκριση στο Euro U21.

Οι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν στο -3 πριν την έναρξη, μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 11ο λεπτό, όταν η μπάλα κατέληξε στο Ελ Μάλα μετά την εκτέλεση κόρνερ και τις κόντρες, για να τη στείλει εκείνος στα δίχτυα με ωραία κίνηση και σουτ.

Από νωρίς το παιχνίδι ήταν στο 0-1 και η Ελλάδα όσο κι αν προσπάθησε δεν κατάφερε να πλησιάσει στην ισοφάριση στο πρώτο ημίχρονο, για να αρχίσει το δεύτερο με ένα σουτ του Κωστούλα που έφυγε άουτ και την Εθνική ομάδα να πιέζει πολύ για την ισοφάριση.

Παρά τις προσπάθειες όμως, ήταν η Γερμανία αυτή που είχε μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει ξανά και τελικά το έκανε στο 73′ με την κεφαλιά του Καντέ, εξασφαλίζοντας τη νίκη που την ανέβασε στην 1η θέση του ομίλου.

Η Ελλάδα, πάντως, παρά την ήττα εξακολουθεί να ελπίζει σε πρόκριση στο Euro U21 ως μία από τις καλύτερες δεύτερες των ομίλων.

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Φίλων (69′ Κ. Κωστούλας), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Αλμύρας (70′ Μπρέγκου), Κοντούρης (79′ Ράλλης), Γκούμας, Καλοσκάμης, Κωστούλας, Κούτσιας (56′ Τσαντίλας)

Γερμανία (Αντόνιο Ντι Σάλβο): Μπάκχαους, Γκέχτερ (45+1′ Μοργκάλα), Γελτς, Κουαρσί, Ούλριχ (74′ Ρότε), Μπίσοφ, Κέμλαϊν, Κομούρ, Ελ Μάλα (74′ Ιμπραχίμοβιτς), Καντέ (87′ Πεϊτσίνοβιτς), Τρεσόλντι (87′ Βέιπερ).