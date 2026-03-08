Εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο του Ibrox Park υπήρξε μετά τον ημιτελικό του κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ, η οποία πήρε στη διαδικασία των πέναλτι την πρόκριση για τον τελικό.

Στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης καμία εκ των δύο ομάδων δεν σκόραρε, οπότε ο ημιτελικός πήγε στην παράταση, όπου επίσης δεν μπήκε κάποιο γκολ. Έτσι, με το 0-0 να έχει παραμείνει έπειτα από 120 λεπτά, όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, με 4-2, η φιλοξενούμενη Σέλτικ πήρε την πρόκριση, γεγονός που έκανε έξαλλους τους οπαδούς της γηπεδούχου Ρέιντζερς, με αποτέλεσμα να έχουμε εισβολή στον αγωνιστικό χώρο. Οι οπαδοί των «τζερς» κινήθηκαν προς το πέταλο που βρίσκονταν αυτοί των «Καθολικών», οι οποίοι επίσης μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Rangers fans storm the Ibrox pitch after Celtic wins in penalty shootout. #RANCEL #CelticFC pic.twitter.com/Jcyd6efBax — Seosamh (@jdjvaughan) March 8, 2026

Οι δύο πλευρές πετούσαν αντικείμενα η μία στην άλλη, με την αστυνομία να προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση και να τα καταφέρνει έπειτα από ώρα και αφού πρώτα προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις οπαδών.