Μια εξαιρετική σεζόν διανύει ο Μιχάλης Κοσίδης στην Πολωνία με την φανέλα της Ζαγκλέμπιε η οποία διεκδικεί τον τίτλο στη χώρα της.

Ο Έλληνας επιθετικός και πρώην παίκτης της ΑΕΚ, στην αναμέτρηση με την Πιαστ Γκλίβιτσε πέτυχε το τρίτο γκολ της Ζαγκλέμπιε στη νίκη με 3-1 και έστειλε την ομάδα του στην πρώτη θέση της Ekstraklasa.

Για τον Κοσίδη αυτό ήταν το έκτο γκολ στη φετινή σεζόν. Συνολικά τη φετινή χρονιά μετρά 26 συμμετοχές (24 στο πρωτάθλημα και 2 στο Κύπελλο), έχοντας και μια ασίστ σε 1.083 λεπτά συμμετοχής.