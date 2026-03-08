Με προβλήματα θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός σήμερα (16:00, ΕΡΤ Σπορ), στην Θεσσαλονίκη, με αντίπαλο τον Ηρακλή για την 20η αγωνιστική της Greek Basket League.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ, οι οποίοι έμειναν εκτός εξάδας των ξένων και τους Κώστα Σλούκα, Αλέξανδρο Σαμοντούροφ που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Ο Σλούκας ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο και επιλέχθηκε να προφυλαχθεί ενόψει της συνέχειας, ενώ ο Σαμοντούροφ, έχει φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού. Εκτός είναι και οι Λεσόρ, Γκριγκόνις.