Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες επί των Τζαζ και διατηρούν τις ελπίδες τους για τα play in της Ανατολής.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο κορυφαίος για τους Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο με 27 πόντους, εννέα ριμπάουντ, οκτώ ασίστ και τέσσερα κλεψίματα σε 27 λεπτά συμμετοχής, μίλησε για τους «θεούς του μπάσκετ».

«Κάποιες μέρες θα είναι άσχημες νίκες, όπως απόψε, αλλά δεν έχει σημασία, είναι νίκη. Πάω σπίτι, απολαμβάνω τα παιδιά μου και αύριο έχουμε άλλο παιχνίδι», είπε αρχικά και πρόσθεσε για την φιλοσοφία του:

«Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό. Και όσο προσπαθείς να κάνεις το σωστό, οι “θεοί του μπάσκετ” σε ανταμείβουν. Αυτό κάνω σε όλη μου την καριέρα».