Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στην Καλιφόρνια, όπου θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σφιόντεκ στον τρίτο γύρο του Indian Wells, με φόντο τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια προετοιμάζεται εντατικά για τον αγώνα της ωστόσο δεν λείπουν και οι στιγμές χαλάρωσης από το πρόγραμμά της το οποίο και αυτό περιλαμβάνει κόρτ, αλλά όχι τένις, αλλά…ποδόσφαιρο.

Η 30χρονη αθλήτρια έπαιξε ποδόσφαιρο στο κορτ με τους προπονητές της, όπως δείχνει και το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.