Το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και το παιχνίδι της τέταρτης θέσης μεταξύ του Λεβαδειακού και του Παναθηναϊκού κλέβουν την παράσταση στην σημερινή ημέρα της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Στα υπόλοιπα σημερινά ματς, ο Βόλος υποδέχεται τον ΟΦΗ και ο Αστέρας Aktor τον Πανσερραϊκό και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο με το ματς του Παναιτωλικού με την Κηφισιά.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

16:00 NOVASPORTS PRIME

Τον χαρακτήρα του τελικού έχει η σημερινή αναμέτρηση του Αστέρα με τον Πανσερραϊκό. Οι Αρκάδες βρίσκονται σε δύσκολη αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, καθώς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ αποχώρησε ο Μίλαν Ράσταβατς και στην θέση του μέχρι το τέλος της σεζόν ανέλαβε ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Αστέρας θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Μούμο, που εξέτισε την ποινή του, ενώ από το ρόστερ αποχώρησε ο Καστάνιο, λύνοντας το συμβόλαιό του. Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και στο -9 από τις θέσεις σωτηρίας. Για τους Σερραίους, επιστρέφει από τιμωρία ο Κάλινιν, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Μπεν Σαλάμ.

ΒΟΛΟΣ-ΟΦΗ

17:00 COSMOTE SPORT 1

«Μάχη» για την είσοδο στις θέσεις 5-8 θα γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι Βολιώτες είναι στην 9η θέση της βαθμολογίας με 27 βαθμούς και ο ΟΦΗ στην 8η με 28. Η ομάδα της Μαγνησίας έχει καλή ψυχολογία μετά το 2-2 με την ΑΕΚ και θα παραταχθεί με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για τη νίκη. Από την άλλη ο ΟΦΗ θέλει να αφήσει πίσω του τη βαριά ήττα με 4-1 από τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει τον τιμωρημένο Τιάγκο Νους, όπως και τον τραυματία Ζήση Καραχάλιο. Αντίθετα επιστρέφει ο Μπόρχα Γκονθάλεθ.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

19:00 NOVASPORTS PRIME

Το σημερινό ματς των δύο ομάδων θα κρίνει την τετράδα. Ο Λεβαδειακός που βρίσκεται σε περίοδο ντεφορμαρίσματος, καθώς στα πέντε τελευταία παιχνίδια μετρά μόλις μία νίκη, τρεις ήττες και μία ισοπαλία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Άλεν Όζμπολτ και Ισάμ Λαγιούς, ενώ εκτός αποστολής έμειναν οι Μπένιαμιν Βέρμπιτς, Παναγιώτης Λιάγκας και Χρήστος Παπαδόπουλος. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να «κλειδώσει» την τετράδα με νίκη στην έδρα του άμεσου ανταγωνιστή του. Ο Ράφα Μοπενίτεθ εν υπολογίζει για την σημερινή αναμέτρηση στους Ρενάτο Σάντσες, Ίνγκι Ίνγκασον, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρα, Πάλμερ-Μπράουν και Σιώπη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

21:00 COSMOTE SPORT 1

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα «μονομαχήσουν» με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας εκεί που είναι από χθες μόνη της η ΑΕΚ. Ο νικητής του ντέρμπι όχι μόνο θα πιάσει την Ένωση στην πρώτη θέση, αλλά θα αποκτήσει και ένα ψυχολογικό αβαντάζ ενόψει των playoffs. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές για τον Ολυμπιακό και πριν την αναμέτρηση θα κόψει δύο μη κοινοτικούς από τους Ορτέγκα, Ροντινέι, Ονιεμαέτσι, Σιπιόνι, Έσε, Κλέιτον και Ταρέμι. Στις επιλογές του Βάσκου τεχνικού είναι και ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος έκανε αγώνα δρόμου για να είναι πανέτοιμος για το ματς. Από την άλλη ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά δεν υπολογίζει τον Πέλκα. Επίσης, αμφίβολοι για τη αναμέτρηση είναι οι Γιακουμάκης, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Κένι και Τάισον.