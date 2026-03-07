Μία εβδομάδα μετά το 6,17μ. που τρέλανε τους πάντες, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την 1η θέση στο μίτινγκ του Ρουέν, στη Γαλλία, με άλμα στα 6,06μ. και δοκίμασε να περάσει και τα 6,20μ., χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είναι σε εκπληκτική κατάσταση καθώς προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πήγε στο Ρουέν της Γαλλίας με στόχο όχι απλά τη νίκη στο μίτινγκ που έγινε εκεί αλλά και μια ακόμη μεγαλύτερη επίδοση.

Ο Καραλής εξασφάλισε τη νίκη με άλμα στα 6,06μ. και στη συνέχεια δοκίμασε να περάσει τα 6,20μ., χωρίς όμως να τα καταφέρει. Θα προσπαθήσει ξανά, όμως, στο μέλλον και κρίνοντας από την πρόοδό του ως αθλητής κάθε χρόνο, αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρει.

Τη 2η θέση στο μίτινγκ του Ρουέν πήρε ο Σόντρε Γκούτορμσεν από τη Νορβηγία με άλμα επίσης στα 6,06μ., κάνοντας την καλύτερη επίδοση της καριέρας του.