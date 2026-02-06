Ο Ολυμπιακός διανύει ένα από τα πιο πειστικά του διαστήματα στη φετινή σεζόν, με την εικόνα των τελευταίων δύο μηνών να επιβεβαιώνει τη σταθερή αγωνιστική του άνοδο. Τα αποτελέσματα συνοδεύουν την απόδοσή του, με την ήττα στην παράταση από την Ντουμπάι να μην αλλάζει τη συνολική εικόνα, καθώς αποτέλεσε μόλις τη δεύτερη αποτυχία σε 18 συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Με ρεκόρ 16-9 στη EuroLeague και έχοντας δώσει έναν αγώνα λιγότερο από τους βασικούς του αντιπάλους, παραμένει σε τροχιά κορυφής.

Στο παιχνίδι της Ντουμπάι, οι «ερυθρόλευκοι» ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το μέταλλό τους, επιστρέφοντας από σημαντική διαφορά στο φινάλε. Ωστόσο, στην παράταση «κόλλησαν» και δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν τη νίκη.

Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους Μπολόνια έχει παρουσιάσει εναλλαγές στην απόδοσή της μέσα στη χρονιά. Στην έδρα της αντλεί αυτοπεποίθηση μέσα από την ένταση στην άμυνα και την προσπάθεια να απελευθερώσει επιθετικά τον Κάρσεν Έντουαρντς, όμως μακριά από αυτήν δυσκολεύεται σημαντικά. Παρά τη μεγάλη νίκη στο Μόντε Κάρλο απέναντι στη Μονακό, η εντός έδρας ήττα από την ASVEL την έριξε στο 12-14, περιορίζοντας τις πιθανότητες πρόκρισης.