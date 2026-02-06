Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εμρέ Κονούρ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν μπει σε τροχιά διεκδίκησης του Κέβιν Λομόνακο, με αμφότερους να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, στον Παναθηναϊκό δεν περιορίζονται μόνο στην υπόθεση Γιάγκουσιτς από τη Σλάβεν Μπέλουπο, για την οποία στην Κροατία γίνεται πλέον λόγος για τελική συμφωνία με συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα. Από την Αργεντινή προέκυψε σύνδεση του «τριφυλλιού» και με τον Λομόνακο, έναν 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Ιντεπεντιέντε, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει τρεις εμφανίσεις.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται να είναι μόνος του στο παιχνίδι. Όπως αναφέρει ο Κονούρ, και ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά τον Αργεντινό στόπερ, με τις δύο ελληνικές ομάδες να φέρονται έτοιμες να καταθέσουν πρόταση προς την Ιντεπεντιέντε πριν πέσει η αυλαία των μεταγραφών.

Ο Λομόνακο, ύψους 1,84μ. και δεξιοπόδαρος, αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 από την Μπραγκαντίνο έναντι δύο εκατομμυρίων ευρώ και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2028. Έχει αγωνιστεί με τις εθνικές ομάδες Κ17 και Κ23 της Αργεντινής, ενώ στο παρελθόν πέρασε από Λανούς, Πλατένσε και Τίγκρε. Την περσινή χρονιά μέτρησε 44 συμμετοχές, αγγίζοντας συνολικά τα 4.000 αγωνιστικά λεπτά.