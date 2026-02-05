Η Γιουβέντους συνεχίζει να έχει ψηλά στη λίστα της τον Σάντρο Τονάλι ενόψει του καλοκαιριού, με τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του στο Νιούκαστλ να παρουσιάζουν πλέον «ρωγμές». Οι Άγγλοι δεν θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ιταλού μέσου, ειδικά σε περίπτωση που οι «καρακάξες» μείνουν εκτός Champions League, κάτι που θα μπορούσε να τις οδηγήσει στην πώληση ενός μεγάλου ονόματος για λόγους οικονομικής ισορροπίας.

Στο Τορίνο παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι για την επιστροφή του Τονάλι στην Ιταλία απαιτείται σημαντική επένδυση. Παρ’ όλα αυτά, στη Γιουβέντους εκτιμούν πως το καλοκαίρι θα υπάρχουν τα περιθώρια για μία μεγάλη μεταγραφή, ειδικά αν προκύψουν αποχωρήσεις και εφόσον η ομάδα εξασφαλίσει συμμετοχή στο επόμενο Champions League. Το κόστος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας υπολογίζεται στα 40-50 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται διαχειρίσιμο υπό προϋποθέσεις.

Ο Τονάλι παραμένει βασικό στέλεχος του Νιούκαστλ και έχει συμβόλαιο έως το 2029, ωστόσο στην Αγγλία υπάρχει ανησυχία μήπως επαναληφθεί ένα σενάριο αντίστοιχο με εκείνο του Αλεξάντερ Ίσακ, όταν η πίεση του παίκτη οδήγησε τελικά σε πώληση. Αν οι «Magpies» δεν επιστρέψουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, όλα τα ενδεχόμενα θα παραμείνουν ανοιχτά, ακόμη και για τον Ιταλό διεθνή χαφ.

Παρά τις δημόσιες διαψεύσεις και τις καθησυχαστικές δηλώσεις από την πλευρά του Νιούκαστλ και του προπονητή Έντι Χάου, το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων παραμένει έντονο. Στη Γιουβέντους θεωρούν πως οι συνθήκες μπορεί να ωριμάσουν το καλοκαίρι, μετατρέποντας τον Τονάλι από όνειρο σε ρεαλιστικό στόχο.