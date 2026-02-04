Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να αποκτήσει τον Ενγκολό Καντέ έπειτα από… μάχη με την Αλ Ιτιχάντ και με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τον Ρετζέπ Ταγίπρ Ερντογάν για τη βοήθειά του στο να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο Γάλλος χαφ πίεσε πολύ τους Σαουδάραβες για να δεχθούν να τον παραχωρήσουν, με τη Φενέρ να επιμένει, να περιμένει υπομονετικά και τελικά να δικαιώνεται, καθώς ο Καντέ φοράει πλέον τη φανέλα της.

Μια μεταγραφή που έγινε χάρη και στη στήριξη του Ερντογάν, με τη Φενέρμπαχτσε να τον ευχαριστεί μέσω της ανακοίνωσης για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον πρόεδρο, κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη σημαντική στήριξή του που διασφάλισε τη θετική έκβαση της διαδικασίας, που θα βοηθήσει στην εξέλιξη της Φενέρμπαχτσε και του τουρκικού ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Φενέρ.