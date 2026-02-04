Ο πρόεδρος της FIFA αμφισβητεί την χρησιμότητα της τιμωρίας, προκαλώντας αντιδράσεις στην Ευρώπη και συνδέοντας την στάση του με ισορροπίες.

Για ακόμη μία φορά, ο Τζάνι Ινφαντίνο προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις του. Σε συνέντευξή του στο Sky Sports, ο πρόεδρος της FIFA τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της άμεσης άρσης της τιμωρίας της Ρωσίας και των συλλόγων της από τις διεθνείς διοργανώσεις, μέτρο που ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Αυτή η αναστολή δεν πρόσφερε τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να δημιουργήσει περισσότερη απογοήτευση και μίσος», δήλωσε ο Ιταλοελβετός παράγοντας, υποστηρίζοντας πως η FIFA δεν θα έπρεπε ποτέ να αποκλείει μια χώρα από το ποδόσφαιρο εξαιτίας των πολιτικών επιλογών της ηγεσίας της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συμμετοχή Ρώσων παικτών και παικτριών σε διεθνείς αγώνες θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά, διατηρώντας «ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».

Σύμφωνα με διεθνείς πηγές, η στάση του Ινφαντίνο συνδέεται και με τις στενές σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται πιο φιλικά διακείμενος προς τη Ρωσία. Παράλληλα, ο επικεφαλής της FIFA έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, καθώς και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με πιο ηχηρή εκείνη του προέδρου της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σεργκέι Πάλκιν. Σε ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε τη θέση του Ινφαντίνο «βαθιά αποκομμένη από την πραγματικότητα», διερωτώμενος γιατί, έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, ο πρόεδρος της FIFA δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Ουκρανία. Όπως τόνισε, η επανένταξη του ρωσικού ποδοσφαίρου δεν αποτελεί «βήμα προς την ειρήνη», αλλά προσπάθεια υποβάθμισης της συνεχιζόμενης τραγωδίας.

Σε αντίθεση με άλλες ηπείρους, η Ευρώπη παραμένει σταθερά αντίθετη στην επιστροφή της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε επανένταξη είναι ο τερματισμός του πολέμου. Παρά τις κατά καιρούς απόπειρες μερικής χαλάρωσης, όπως εκείνη του 2023 για τις ομάδες νέων, η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών παραμένει αρνητική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τοποθέτηση Ινφαντίνο μοιάζει να εντείνει τη σύγκρουση ανάμεσα στη FIFA και την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το πώς το ποδόσφαιρο παραμένει άρρηκτα δεμένο με τη διεθνή πολιτική σκηνή.