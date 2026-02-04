Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός τίθενται αντιμέτωποι το απόγευμα της Τετάρτης, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Το παιχνίδι παρουσιάζει έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, καθώς επηρεάζει άμεσα τη μάχη της κορυφής ενόψει της 20ής αγωνιστικής. Οι «Ερυθρόλευκοι» αναμένεται να έχουν τη στήριξη περισσότερων από 3.500 φιλάθλων τους στις εξέδρες της Τρίπολης.

Ο Αστέρας ολοκλήρωσε την προετοιμασία του χωρίς απρόοπτα, με τον Μίλαν Ράσταβατς να υπολογίζει για πρώτη φορά στον νεοαποκτηθέντα μεσοεπιθετικό Στέφαν Μίτροβιτς. Αντίθετα, εκτός πλάνων βρίσκονται οι τιμωρημένοι Ισιαγκά Σιλά, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Μούμο Μουνιόθ και Ρόμπερτ Ιβάνοφ, ενώ προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι Φεντερίκο Μακέντα και Χαραλαμπόγλου.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από την ισοπααλία με την ΑΕΚ, θέλι μόνο νίκη για να βρεθεί στην κορυφή. Η κόπωση από τα διαδοχικά ματς αναγκάζει τον Μεντιλίμπαρ σε αλλαγές. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έμεινε εκτός αποστολής για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, καθώς προέρχεται από τραυματισμό και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί. Αντίθετα, για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε ο Κλέιτον, που αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε. Εκτός έμειναν επίσης ο Πιρόλα, λόγω τραυματισμού, καθώς και ο Ροντινέι.

H επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

17.00: AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός

18.00: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

20.00: Κηφισιά – Ατρόμητος

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

16.00: Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

17.00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19.00: Αρης – ΠΑΟΚ

21.00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός