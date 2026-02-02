Έντονους κραδασμούς έχει επιφέρει στον Παναθηναϊκό η εικόνα της ομάδας και η ήττα από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εμφανώς εξοργισμένος μετά το 102-95 -που αποτέλεσε μόλις τη δεύτερη φετινή ήττα των «πρασίνων» στη GBL, έπειτα από εκείνη στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό- στράφηκε εναντίον όλων, φτάνοντας να ζητήσει ανοιχτά τις παραιτήσεις τους.

Το βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram λίγα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης αποτύπωνε ξεκάθαρα την ένταση και την αγανάκτηση του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα με δεύτερο βίντεο στο Instagram, αυτή τη φορά από το Σούνιο εμφανίστηκε σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκος θα κερδίσει την 8η Euroleague κούπα στο final 4 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».