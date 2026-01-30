Η σημερινή ημέρα είναι κομβική, καθώς Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους στα play offs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων: ο πρώτος στο Champions League και οι άλλοι δύο στο Europa League. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσουν τις Λεβερκούζεν, Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα.

Σε αυτά τα ματς, οι ελληνικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και τα νέα μεταγραφικά τους αποκτήματα. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την ΑΕΚ, η οποία έχει εξασφαλίσει απευθείας την παρουσία της στη φάση του Conference League.

Ωστόσο, η δυνατότητα αλλαγών στις ευρωπαϊκές λίστες δεν είναι απεριόριστη. Πλην των παικτών που εντάσσονται στη λίστα Β (δηλαδή νεαροί ή προερχόμενοι από τις ακαδημίες), κάθε ομάδα μπορεί να προχωρήσει σε έως τρεις αλλαγές στη λίστα Α.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τον Παναθηναϊκό

Ο περιορισμός αυτός επηρεάζει περισσότερο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει σε πέντε μεταγραφές (Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Αντίνο και Τσάβες), ενώ δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, καθώς αναμένονται τουλάχιστον δύο ακόμη προσθήκες. Αυτό σημαίνει πως ο Ράφα Μπενίτεθ θα χρειαστεί να κάνει δύσκολες επιλογές, αφήνοντας κάποιους παίκτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έχει μέχρι στιγμής αποκτήσει τον Αντρέ Λουίζ και αναμένεται να προχωρήσει σε ακόμη δύο μεταγραφές. Η ΑΕΚ, με τις προσθήκες των Γκεοργκίεφ και Βάργκα, αλλά και τον Σαχαμπό που καταφθάνει σήμερα στην Αθήνα, έχει ήδη φτάσει το επιτρεπόμενο όριο. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ έχει ενισχυθεί με τους Ζαφείρη και Γερεμέγεφ.

Η προθεσμία για την κατάθεση

Τέλος, υπενθυμίζεται πως οι ομάδες οφείλουν να καταθέσουν την ανανεωμένη ευρωπαϊκή τους λίστα στην UEFA έως τα μεσάνυχτα της 5ης Φεβρουαρίου. Με άλλα λόγια, οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουν ληφθεί μέχρι την προσεχή Πέμπτη. Oι μεταγραφές στην Ελλάδα ολοκληρώνονται στις 6 Φεβρουαρίου.