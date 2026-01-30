Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Ρόμα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο πλαίσιο. Τα προβλήματα ήταν πολλά και σοβαρά, με τις απουσίες να περιορίζουν δραστικά τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος αναγκάστηκε να συμπεριλάβει στην αποστολή και νεαρούς ποδοσφαιριστές για να συμπληρώσει το ρόστερ.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και ανθεκτικότητα, παρουσιάζοντας ένα πρόσωπο που δεν παρέπεμπε σε ομάδα με τόσα προβλήματα. Στάθηκε καλά στο γήπεδο, πάλεψε κάθε φάση και απέδειξε ότι μπορεί να αντεπεξέλθει απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου. Ετσι, βρέθηκε στην 20η θέση της League Phase.

Η κληρωτίδα έφερε απέναντί του την Βικτόρια Πλζεν.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τον Φεβρουάριο

(01/02) Παναθηναϊκός – Κηφισιά Stoiximan Superleague

(04/02) Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδος

(08/02) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Stoiximan Superleague

(11/02) ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδος

(15/02) Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Stoiximan Superleague

(19/02) 1ο παιχνίδι σε ενδιάμεση νοκ άουτ φάση Europa League με Βικτόρια Πλζεν

(22/02) ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Stoiximan Superleague

(26/02) 2ο παιχνίδι σε ενδιάμεση νοκ άουτ φάση Europa League με Βικτόρια Πλζεν