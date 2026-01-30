Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία. Όχι απλώς με μια σπουδαία νίκη, αλλά με μια πρόκριση που ανεβάζει επίπεδο και σηματοδοτεί νέα αφήγηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο στο νέο φορμάτ της UEFA. Το 2-1 στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ δεν ήταν μόνο η πρώτη νίκη των «ερυθρόλευκων» σε ολλανδικό έδαφος, αλλά και η απόδειξη ότι οι προσδοκίες των Πειραιωτών είναι στα ύψη. Η κεφαλιά του Έσε στο 79’ ολοκλήρωσε μια βραδιά όπου ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε μια από τις πιο ώριμες ευρωπαϊκές του παραστάσεις. Μια ιταλική (Αταλάντα) και μια γερμανική (Λεβερκούζεν) ήταν οι υποψήφιοι αντίπαλοι και η κληρωτίδα έφερε στον δρόμο του τη Λεβερκούζεν.

Στις 17-18/2 θα έχουμε στον Πειραιά τον πρώτο αγώνα για τα playoffs του Champions League, ενώ η ρεβάνς θα είναι εκτός έδρας με Λεβερκούζεν στις 24-25/2. Θυμίζουμε πως αν οι «Ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση, θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μπάγερν ή Άρσεναλ, κάτι που θα μάθει στις 27 Φεβρουαρίου, σε νέα κλήρωση μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης φάσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεβρουαρίου

1/2: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

4/2: Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός

8/2: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

15/2: Λεβαδειακός – Ολυμπακός

17-18/2: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

21/2: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

24-25/2: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός