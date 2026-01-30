Ο ΠΑΟΚ υπό το βάρος του εφιαλτικού δυστυχήματος κατάφερε να παραταχθεί δυνατά κόντρα στη Λυών, το πάλεψε παρά την αποβολή του Κωνσταντέλια, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη. Ο «Δικέφαλος» τερμάτισε στην 17η θέση, αν και η πορεία του στη διοργάνωση ήταν εξαιρετική. Η κληρωτίδα του έβγαλε την Θέλτα, την οποία είχε αντιμετωπίσει και στη League Phase.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ τον Φεβρουάριο

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 19.30

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, 20:30

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Κύπελλο)

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 19:00

Άρης – ΠΑΟΚ

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, 20:30

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Κύπελλο)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 19:30

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

ΠΑΟΚ – Θέλτα

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, 18:00

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Θέλτα – ΠΑΟΚ