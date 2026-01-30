Ο ΠΑΟΚ υπό το βάρος του εφιαλτικού δυστυχήματος κατάφερε να παραταχθεί δυνατά κόντρα στη Λυών, το πάλεψε παρά την αποβολή του Κωνσταντέλια, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη. Ο «Δικέφαλος» τερμάτισε στην 17η θέση, αν και η πορεία του στη διοργάνωση ήταν εξαιρετική. Η κληρωτίδα του έβγαλε την Θέλτα, την οποία είχε αντιμετωπίσει και στη League Phase.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ τον Φεβρουάριο
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 19.30
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, 20:30
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Κύπελλο)
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 19:00
Άρης – ΠΑΟΚ
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, 20:30
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Κύπελλο)
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 19:30
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
ΠΑΟΚ – Θέλτα
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, 18:00
ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
Θέλτα – ΠΑΟΚ