Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League με στόχο τη νίκη για να τερματίσει στην πρώτη 24άδα και το σκορ είναι 1-2 μετά τα γκολ των Ζέλσον Μάρτινς (52′), Ντόλμπεργκ (69′ πεν.) και Έσε (79′).

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ και με τους Ολλανδούς να είναι πιο επικίνδυνοι, νωρίς στο δεύτερο όμως οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ και αύξησαν τις ελπίδες πρόκρισης.

Στο 52′ οι Ταρέμι και Ζέλσον Μάρτινς συνεργάστηκαν πολύ ωραία και ο δεύτερος με σουτ εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πλέον το προβάδισμα αλλά ο Άγιαξ βγήκε μπροστά και στο 67′ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Μουζακίτη, με τον Ντόλμπεργκ να εκτελεί στο 69′ για το 1-1.

Οι Πειραιώτες, όμως, δεν πτοήθηκαν και στο 79′ πήραν ξανά το προβάδισμα, με τον Τσικίνιο να εκτελεί κόρνερ και τον Έσε με κεφαλιά να βρίσκει δίχτυα και να γράφει το 1-2.