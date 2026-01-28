Η Αλ Χιλάλ είχε δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, που φέτος μετράει 26 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα της Μπενφίκα.

Ο Έλληνας διεθνής στράικερ, Βαγγέλης Παυλίδης, αποτελεί ένα βασικό αγωνιστικό κεφάλαιο για τον σύλλογο της Μπενφίκα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε αυτό το ενδιαφέρον, Σάσα Ταβολιέρι, οι Πορτογάλοι ζήτησαν ένα τεράστιο ποσό για να πουλήσουν τον διεθνή φορ στην Αλ Χιλάλ, η οποία εν τέλει αποσύρθηκε.

Συγκεκριμένα, με το που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων, η Μπενφίκα φέρεται να αξίωσε 70 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσει τις όποιες συζητήσεις για το ενδεχόμενο της πώλησης του Παυλίδη. Κατόπιν τούτου η Αλ Χιλάλ δεν συνέχισε τις επαφές.