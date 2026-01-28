Ο Ολυμπιακός έκανε όσα χρειάζονταν για να φτάσει στη νίκη απέναντι στον Βόλο (1-0). Με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, βρήκε το γκολ στο 26’ με τον Ελ Κααμπί και στη συνέχεια διαχειρίστηκε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το προβάδισμά του. Με αυτό το αποτέλεσμα πέρασε ξανά τον ΠΑΟΚ και βρίσκεται πλέον στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Στο μυαλό όλων, ωστόσο, βρισκόταν εδώ και μέρες ο καθοριστικός αγώνας με τον Άγιαξ. Η νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν την προηγούμενη εβδομάδα, χάρη στα τέρματα των Κοστίνια (3’) και Ταρέμι (45’), κράτησε τους «Ερυθρόλευκους» ζωντανούς στη μάχη της πρόκρισης, με τον Τζολάκη να ξεχωρίζει κάτω από τα δοκάρια με καθοριστικές επεμβάσεις.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέβηκε έτσι στους 8 βαθμούς και καταλαμβάνει την 24η θέση. Με νίκη στο Άμστερνταμ εξασφαλίζει την παρουσία της στην επόμενη φάση, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας θα μπλέξει σε σενάρια ισοβαθμιών και θα χρειαστεί βοήθεια από άλλα αποτελέσματα. Υπάρχει ακόμη και ένα ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά υπαρκτό, σενάριο πρόκρισης ακόμη και με ήττα.

Εκτός αποστολής θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Σταθερά εκτός ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Πασχαλάκης, ενώ δεν βρίσκονται στη λίστα οι Γιαζίτζι και Μάνσα.

Στο Champions League, η πορεία του Άγιαξ έχει αλλάξει εντυπωσιακά. Εκεί που μετά από πέντε διαδοχικές ήττες στις πρώτες ισάριθμες αγωνιστικές έμοιαζε αποκλεισμένος, κατάφερε με δύο συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Καϊράτ (4-2) και Βιγιαρεάλ (2-1) να ξαναμπεί στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Ιδιαίτερα στη Μαδρίτη, τα κομβικά γεγονότα σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο: η Βιγιαρεάλ άνοιξε το σκορ στο 49’, ο Άγιαξ ισοφάρισε στο 61’ και ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή στις καθυστερήσεις. Για να βρεθεί εντός της πρώτης 24άδας, χρειάζεται νίκη απόψε και ευνοϊκό συνδυασμό αποτελεσμάτων, με τις πιθανότητες πρόκρισης να εκτιμώνται γύρω στο 10%. Ο έμπειρος Βέχορστ ξεπέρασε το πρόβλημά του και πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τη Φόλενταμ. Αντίθετα, τέθηκε εκτός ο βασικός στόπερ Ιτακούρα, ενώ παραμένει σταθερά εκτός ο έμπειρος εξτρέμ Μπέρχαους. Τη θέση του Ιτακούρα στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να καλύψει ο 18χρονος Μπάουμαν.