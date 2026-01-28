Βίντεο που φέρεται να προέρχεται από την πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία δείχνει Ρώσους στρατιωτικούς διοικητές να βασανίζουν δύο στρατιώτες, κατηγορώντας τους για λιποταξία και ανυπακοή στις διαταγές.

Το υλικό, το οποίο εξασφάλισε το East2West, καταγράφει τους δύο άνδρες δεμένους σε δέντρα, σχεδόν γυμνούς, μέσα στο ψύχος, στους -20°C.

«Ήθελαν να τη γλιτώσουν από τις θέσεις τους, να μην εκτελέσουν διαταγές», λέει ουρλιάζοντας ένας διοικητής. Τους φωνάζουν δίχως έλεος, ενώ οι άνδρες συνεχίζουν να ικετεύουν για την ελευθερία τους. «Συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί», ψελλίζει ένας από τους στρατιώτες, ο οποίος ήταν κρεμασμένος ανάποδα.

Σε μία από τις σκηνές, ο ανώτερος αξιωματικός τούς εξευτελίζει λεκτικά και σπρώχνει μια ποσότητα χιονιού στο στόμα ενός εκ των στρατιωτών, ενώ εκείνοι ζητούσαν επανειλημμένα συγγνώμη.

Οι στρατιώτες φέρεται να μην έφτασαν σε σημείο στο οποίο είχαν διαταχθεί να μεταβούν, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες ή το πλαίσιο του περιστατικού. Σύμφωνα με τη Sun, τα βασανιστήρια φέρεται να έγιναν επειδή οι στρατιώτες κατηγορήθηκαν ότι έκαναν χρήση κάνναβης που ανήκε στον διοικητή τους.

Ουκρανικά κανάλια, όπως το War Archive και το Nevzorov Telegram, αναφέρουν ότι οι σκηνές βασανιστηρίων συνάδουν με «επικαιροποιημένες μεθόδους πειθαρχίας» του ρωσικού στρατού απέναντι σε στρατιώτες που αρνούνται να συμμετάσχουν σε επιθέσεις, καθώς η κόπωση και οι απώλειες στο μέτωπο αυξάνονται.

«Η Ρωσία μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζώα, γιατί μόνο τα ζώα υπακούν στις διαταγές χωρίς να μιλούν. Η φάρμα του Όργουελ – αυτή είναι η Ρωσία του Πούτιν», δήλωσε το ουκρανικό κανάλι Butusov Plus, σύμφωνα με τη New York Post.

Το βίντεο έρχεται στο φως εν μέσω συνεχιζόμενων, αλλά άκαρπων, προσπαθειών για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, επιμένει ότι οποιαδήποτε αποκλιμάκωση προϋποθέτει την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών, αίτημα που έχει απορρίψει κατηγορηματικά ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την ίδια ώρα η Ρωσία εξαπέλυσε νέες νυχτερινές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Οδησσό. Στο Χάρκοβο περίπου το 80% της πόλης έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεκάδες άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδιά και μία έγκυος γυναίκα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.