Ο Χόρχε Σάντσες εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο» να ανεβάζει σταδιακά το οικονομικό του πλάνο και τις επαφές με την Κρουζ Αζούλ να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο.

Οι «Ασπρόμαυροι» έχουν αφήσει πίσω τη φάση της απλής διερεύνησης και έχουν περάσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με τον μεξικανικό σύλλογο, καταθέτοντας επίσημη πρόταση για την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, γεγονός που δίνει σημαντικό προβάδισμα στην υπόθεση.

Η αρχική προσφορά του ΠΑΟΚ κινείται κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Κρουζ Αζούλ φέρεται να κοστολογεί τον Σάντσες περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Το χάσμα δεν θεωρείται αγεφύρωτο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν τη χρυσή τομή.

Εφόσον οι Μεξικανοί δεν ανεβάσουν περαιτέρω τις απαιτήσεις τους, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία. Σε περίπτωση που η Κρουζ Αζούλ επιμείνει στο ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ, ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε μικρή βελτίωση της πρότασής του, φτάνοντας στα 2,1 με 2,2 εκατομμύρια, χωρίς ωστόσο να ξεφύγει από τα οικονομικά όρια που έχει θέσει.

Από την πρώτη στιγμή, ξεκαθαρίζεται πως η υπόθεση αφορά αποκλειστικά μεταγραφή με αγορά και όχι δανεισμό, καθώς η Κρουζ Αζούλ δεν εξετάζει κανένα άλλο ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι και όσα ανέφερε ο Μεξικανός δημοσιογράφος Χεράλδο Γκονσάλες, σημειώνοντας:

«Ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την πρότασή του για τον Χόρχε Σάντσες. Ο ελληνικός σύλλογος κατέθεσε ανώτερη πρόταση τόσο προς την Κρουζ Αζούλ όσο και στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και από την Ελλάδα πιέζουν, καθώς ο ΠΑΟΚ θέλει να ολοκληρώσει τη συμφωνία το συντομότερο δυνατό».