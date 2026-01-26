Λίγη ώρα μετά το story στο οποίο έκανε λόγο για κομμένα φρένα στο αυτοκίνητό του και αφού απέσυρε τη συγκεκριμένη δημοσίευση, ο Ανδρέας Πετρόπουλος επανήλθε με νέο μήνυμα, θέλοντας να βάλει τέλος σε κάθε παρερμηνεία.

Συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε πως σε καμία περίπτωση δεν υπαινίχθηκε άμεση ή έμμεση εμπλοκή ανθρώπων από τον χώρο του αθλητισμού στο περιστατικό που αφορούσε το όχημά του, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε τέτοια πρόθεση από την πλευρά του. Στο μήνυμά του στα social media ο παίκτης του Κολοσσού ανέφερε:

«Σε συνέχεια της ανάρτησης μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου! Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου!»