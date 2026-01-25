Κίνηση με νόημα από Γιόβιτς

Πολύ σημαντική νίκη για την ΑΕΚ στην Τρίπολη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ξεχώρισαν οι Γιόβιτς και Στρακόσα. Ο 30χρονος τερματοφύλακας είχε ακούσει πολλά πέρυσι, φέτος όμως είναι εξαιρετικός από την αρχή της σεζόν και δικαιώνει τους ανθρώπους της Ένωσης για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν. Όσο για τον Σέρβο φορ, δεν ξεχώρισε μόνο με τη γκολάρα που έβαλε αλλά και με την αλλαγή που ζήτησε στα τελευταία λεπτά καθώς φοβόταν ότι θα έπαιρνε δεύτερη κίτρινη και θα έλειπε από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Παρεμπιπτόντως, τέσσερις παίκτες της ΑΕΚ είδαν κίτρινη στην Τρίπολη και… συμπλήρωσαν κάρτες και οι τέσσερις. Γιόβιτς, Ρότα, Κοϊτά, Ρέλβας θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια με Ολυμπιακό (εντός), Πανσερραϊκό (εκτός), ΠΑΟΚ (εκτός), Λεβαδειακό (εντός).

Ετοιμάζουν βαλίτσες

Νίκη πήρε και ο Ολυμπιακός, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ξεκουράζει πολλούς παίκτες αφού έκανε δέκα αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στη Λεβερκούζεν. Κι όμως, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, με τόσες αλλαγές, ο Ισπανός όχι απλά δεν είχε βασικό τον Γιαζίτσι αλλά τον έβαλε αλλαγή στο 85’… Πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Τούρκο; Γι’ αυτό και θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Ο Γιαζίτσι, ο Βέζο, ενδεχομένως και ένας ακόμη, είναι πιθανό να ετοιμάσουν βαλίτσες στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου αφού είναι φανερό πως δεν υπολογίζονται.

Μένει ο Μουζακίτης

Αυτός που δεν το κουνάει από τον Πειραιά είναι ο Χρήστος Μουζακίτης, για τον οποίο υπήρχαν διάφορες φήμες το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχε δηλαδή ακόμη και το σενάριο πώλησης τον Ιανουάριο αν ερχόταν κάποια πολύ καλή πρόταση. Ενδιαφέρον άλλωστε υπάρχει από αρκετές ομάδες, με τους Άγγλους να αναφέρονται ξανά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στον Ολυμπιακό όμως την έχουν πάρει την απόφασή τους: Ο Μουζακίτης θα παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν και το καλοκαίρι θα δουν τι θα κάνουν, αναλόγως και τις προτάσεις που θα υπάρξουν. Δεν υπάρχει θέμα πώλησης άμεσα ό,τι κι αν γράφουν στο εξωτερικό για τον νεαρό διεθνή χαφ.

Τα… ελαφρυντικά του Ταμπόρδα

Στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ περιμένει τις επόμενες μεταγραφές και η διοίκηση περιμένει την τελική εισήγησή του για τον Ταμπόρδα. Ο Αργεντίνος έδειξε μεγάλη διάθεση στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε με τη Φερεντσβάρος και αυτό το εκτίμησε ιδιαίτερα ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος έχει διακρίνει το ταλέντο του νεαρού επιθετικού χαφ. Και του αναγνωρίζει και… ελαφρυντικά για το γεγονός ότι δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα μέχρι στιγμής. Δεν είναι μόνο η μεγάλη αλλαγή από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη, είναι και το γεγονός ότι μέσα σε λίγους μήνες ο Ταμπόρδα έχει δει τρεις διαφορετικούς προπονητές στην ομάδα. Δεν είναι και εύκολο να προσαρμοστείς όταν αντιμετωπίζεις μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό είναι που μπορεί και να τον κρατήσει τελικά στην ομάδα.

Ξενερωμένος ο Μορόν

Στον Άρη η σεζόν έχει εξελιχθεί σε μαρτύριο, με τον κόσμο να βράζει με τον Καρυπίδη και τον Καρυπίδη να θέλει να υποδείξει σαν… ένοχο τον Χιμένεθ, ο οποίος με τη σειρά του έχει πολλά παράπονα από τη διοίκηση. Είναι μια πολύ δύσκολη και μπερδεμένη κατάσταση γενικά στην ομάδα, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παίκτες να έχουν ξενερώσει. Όπως, για παράδειγμα, ο Μορόν, ο οποίος θεωρεί εντελώς χαμένη τη φετινή σεζόν και σκέφτεται διάφορα για το μέλλον του. Στον Άρη δεν θέλουν να τον χάσουν ενώ και ο ίδιος περνάει καλά στη Θεσσαλονίκη, τα πάντα όμως θα κριθούν από το πώς θα ολοκληρωθεί σε ατομικό επίπεδο η φετινή σεζόν.

Νέα μπλεξίματα για Σεμέδο

Τον θυμάστε τον Σεμέδο που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό και είχε και περιπέτειες που δεν είχαν σχέση με το ποδόσφαιρο; Κάτι ανάλογο ζει και τώρα ο Πορτογάλος καθώς 31χρονη γυναίκα τον κατηγορεί ότι την κάλεσε στο σπίτι του και άσκησε βία παρουσία αρκετών ανθρώπων. Το τι ακριβώς έγινε, το ξέρουν οι δυο τους και όσοι ήταν παρόντες στο περιστατικό. Η ίδια πάντως υποστηρίζει πως έχει βίντεο και σημάδια από την επίθεση και ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Άγνωστο αν λέει αλήθεια ή όχι, το παρελθόν πάντως είναι επιβαρυντικό για τον Σεμέδο που συνεχίζει την καριέρα του με τη φανέλα της AVS Futebol.