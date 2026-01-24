Με τον Γιαννούλη να δίνει την ασίστ για το γκολ της νίκης, η Άουγκσμπουργκ έβαλε τέλος στο αήττητο της Μπάγερν Μονάχου στη φετινή Bundesliga επικρατώντας με 2-1 στην Allianz Arena.

Οι Βαυαροί πάνε… τρένο από την αρχή της σεζόν και νιώθουν σίγουροι για την κατάκτηση του τίτλου καθώς βρίσκονται στο +11 από τη Ντόρτμουντ, η οποία βρίσκεται στη 2η θέση και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Διαφορά που δεν γίνεται να ανατραπεί στη συνέχεια με δεδομένη τη διαφορά δυναμικότητας.

Όσο δυνατή κι αν είναι, όμως, η Μπάγερν δεν θα κατακτήσει, τουλάχιστον, αήττητη το πρωτάθλημα καθώς η Άουγκσμπουργκ την υποχρέωσε στην πρώτη της φετινή ήττα εντός συνόρων. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για τη 19η αγωνιστική της Bundesliga και στο 23′ ο Ίτο έκανε το 1-0, οπότε όλοι περίμεναν ακόμη μία νίκη για την ομάδα του Βινσέντ Κομπανί.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, έγινε η ανατροπή… Στο 75′ ο Τσάβες με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ έκανε το 1-1 και στο 81′ ο Γιαννούλης μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα για τον Μασένγκο που έγραψε το 1-2, σφραγίζοντας τη νίκη της Άουγκσμπουργκ που βρίσκεται στη 13η θέση και στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού.