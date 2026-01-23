Η 23χρονη επιθετικός Τρίνιτι Ρόντμαν, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του αμερικανικού γυναικείου ποδοσφαίρου, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ουάσινγκτον Σπίριτ της NWSL έως το 2028.

«Η Τρίνιτι Ρόντμαν είναι μία παίκτρια γενιάς, αλλά, πάνω απ’ όλα, αντιπροσωπεύει το μέλλον αυτού του συλλόγου και το μέλλον του γυναικείου ποδοσφαίρου», τόνισε η Μισέλ Κανγκ, ιδιοκτήτρια της ομάδας.

Το νέο συμβόλαιο, με αποδοχές πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια ανά σεζόν, την καθιστά την πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης της, Μάικ Σενκόφσκι, από την Upper 90 Sports Group.

Η συμφωνία βάζει τέλος σε μήνες αναμονής και αβεβαιότητας σχετικά με την ικανότητα της NWSL να διατηρεί τα αστέρια της, περιορισμένη από αυστηρά πλαφόν στις αποδοχές. Η ομάδα προπονούνται από τον Ισπανό Αντριάν Γκονθάλες.

Η δύσκολη σχέση με τον πατέρα της

Η Τρίνιτι Ρόντμαν είναι κόρη του Ντένις Ρόντμαν, ενός από τους πιο αμφιλεγόμενους παίκτες στην ιστορία του NBA. Σε συνέντευξή της στο podcast Call Her Daddy, η ίδια δήλωσε: «Δεν είναι πατέρας. Ίσως μόνο με τη βιολογία, τίποτα περισσότερο».

Αναφέρθηκε επίσης στα παιδικά της χρόνια, όταν η μητέρα της, Μισέλ Μόγιερ, έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατεύσει τα δύο της παιδιά από τον ταραχώδη τρόπο ζωής του Ντένις Ρόντμαν. Η Μόγιερ είχε χωρίσει το 2012, και την ίδια χρονιά ο Ντένις σταμάτησε να στηρίζει οικονομικά την οικογένεια.

«Προσπαθήσαμε να ζούμε μαζί του, αλλά ολόκληρη την ημέρα έκανε πάρτι και έφερνε τυχαίες γυναίκες», εξομολογήθηκε η Τρίνιτι.

Ένα από τα πιο δύσκολα περιστατικά που θυμάται είναι το 2021, όταν ο Ντένις εμφανίστηκε σε αγώνα των playoffs της NWSL, μετά από πολλούς μήνες χωρίς επικοινωνία. Ο ίδιος είχε δηλώσει τότε:

«Λυπάμαι που δεν ήμουν ο πατέρας που ήθελες να είμαι, αλλά προσπάθησα και θα συνεχίσω να προσπαθώ και δεν θα σταματήσω ποτέ».

Η νέα πολιτική της NWSL

Με πλαφόν μισθών μόλις 3,5 εκατομμύρια δολάρια για όλη την ομάδα το 2026, η Σπίριτ δεν μπορούσε να προσφέρει ανταγωνιστικό μισθό στη Ρόντμαν, μπροστά σε προτάσεις από την Αγγλία.

Η NWSL δημιούργησε νέο κανονισμό που επιτρέπει σε ομάδες να ξεπερνούν το πλαφόν κατά 1 εκατομμύριο δολάρια για να προσελκύουν και να διατηρούν παίκτριες «υψηλού αντίκτυπου».

Η ίδια η Ρόντμαν δήλωσε: «Έχω κάνει την περιοχή της Ουάσιγκτον το σπίτι μου και η Σπίριτ την οικογένειά μου. Είμαι περήφανη για ό,τι έχουμε χτίσει από την πρώτη μου σεζόν και ενθουσιασμένη για την κατεύθυνση που παίρνει η ομάδα. Πάμε για τίτλους και να ανεβάσουμε τον πήχη, και ανυπομονώ να το κάνω με τις συμπαίκτριές μου και με τον καλύτερο κόσμο της NWSL». Η Ρόντμαν και η Σπίριτ έχουν φτάσει στον τελικό της λίγκας τις δύο τελευταίες σεζόν.