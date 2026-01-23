Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να «δουλεύει» ενεργά το μεταγραφικό θέμα που αφορά τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Ρίο Άβε, δείχνοντας διάθεση να προχωρήσει την υπόθεση. Παράλληλα, σε θετικό έδαφος παραμένουν και οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Καμπί.

Το όνομα που βρίσκεται στο προσκήνιο είναι αυτό του Αντρέ Λουίζ. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, οι «Ερυθρόλευκοι» έκαναν το αρχικό βήμα, ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας με το γραφείο μάνατζερ που εκπροσωπεί τον 23χρονο Βραζιλιάνο winger. Οι πρώτες επαφές κύλησαν σε θετικό κλίμα, στοιχείο που θεωρείται κομβικό για την πορεία της υπόθεσης.

Οι εκπρόσωποι του παίκτη είχαν προηγουμένως εμπλακεί και στο μεταγραφικό σενάριο που συνέδεε τον Αντρέ Λουίζ με την Μπενφίκα, μια προοπτική που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα προχωρήσει. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με ευχέρεια να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις της επίθεσης, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται κυρίως στα άκρα. Ο ίδιος θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, έχει πειστεί από το ερυθρόλευκο πλάνο και αναμένονται εξελίξεις.