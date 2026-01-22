Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 2-0 μετά τα γκολ των Ζίβκοβιτς (67′) και Γιακουμάκη (86′ πεν.).

Το πρώτο ημίχρονο στην κατάμεστη Τούμπα ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ καθώς ήταν ελάχιστες οι καλές φάσεις, στο δεύτερο όμως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

Στο 67ο λεπτό ο Κωνσταντέλιας έδωσε στον Μεϊτέ, αυτός βρήκε ωραία τον Γιακουμάκη και εκείνος γύρισε όπως έπρεπε για τον Ζίβκοβιτς που με κεφαλιά από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Ισπανοί ήθελαν να αντιδράσουν αλλά δεν μπορούσαν και στο 86′ ο ΠΑΟΚ αγκάλιασε τη νίκη με το 2-0 από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιακουμάκη μετά την ανατροπή του Κωνσταντέλια από τον Μοράντε.