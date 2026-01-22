Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ήταν εκπληκτικός στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν και ψηφίστηκε στην καλύτερη 11άδα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι, ο καλύτερος παίκτης τους όμως δεν ήταν κάποιος εκ των δύο σκόρερ αλλά ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας, ο οποίος είπε «όχι» όσες φορές χρειάστηκε στους Γερμανούς.

Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετές οι φορές που χρειάστηκε να επέμβει και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP της αναμέτρησης. Και όχι μόνο αυτό…

Ο Τζολάκης ήταν γενικά ο καλύτερος τερματοφύλακας της 7ης αγωνιστικής του Champions League καθώς ψηφίστηκε στην καλύτερη 11άδα, την οποία ανακοίνωσε μέσω των social media η UEFA.